شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسمح بفتح الجوامع والمساجد وتمدد تعليق القادمين إليها من 15 دولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت اللجنة العليا في سلطنة عمان، قرارات جديدة تتضمن السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصلٍّ للصلوات الخمس فقط.



كما قررت اللجنة العليا تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من جمهورية السودان وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش وجمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين، ويُضاف إلى القادمين من هذه الدول القادمون من كُلّ من مملكة تايلاند ومملكة ماليزيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسرى هذا القرار ابتداءً من الساعة الثانية مساءً يوم السبت 5 يونيو 2021م.