سلطنة عُمان تعيد فتح المساجد بطاقة استيعابية محددة

الشارقة - الخليج

أصدرت سلطنة عُمان، الأربعاء، حزمة قرارات جديدة فيما يتعلق بآليات التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة "كورونا"، من ضمنها السماح بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصلٍّ، وذلك للصلوات الخمس فقط.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "أونا"، أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد19 تدارست تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، واتخذت القرارات الآتية على أن يسري العمل بها فوراً.

وقالت الوكالة إن من ضمن القرارات المتخذة، السماح بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصلٍّ للصلوات الخمس فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)، وذلك وفقاً للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مُسبقاً، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضافت "أونا" أنه تقرَّر إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً، واستمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي بما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، مع السماح للأطفال دون سن الـ12 عاماً، بدخولها، كما سيتم السماح بفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التجارية الجماعيّة، على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30% من طاقتها الاستيعابية، وبما لا يتجاوز 300 شخص في كلّ الأحوال بالنسبة للقاعات ذات الطاقة الاستيعابيّة الكبيرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

وتابعت الوكالة أنه تم السماح للعُمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة العاملين في الدول المجاورة، بالتنقل اليومي عبر الحدود البريّة لأداءِ أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل، مشيرةً إلى أنه تم السماح كذلك بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أياً كان نوعها، فيها، والالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم السماح بممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية، فضلاً عن السماح بفتح الصالات الرياضية بنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية، وكذلك السماح بارتياد أحواض السباحة وصالات الرياضة ومرافقها في المنشآت الفندقية للنزلاء وحاملي عضويّة الأندية التابعة لتلك المنشآت فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

ومن ضمن قرارات "اللجنة العليا" أيضاً، تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من السودان، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، سيراليون، إثيوبيا، المملكة المتحدة، الهند ، باكستان، بنجلاديش، مصر والفلبين، ويُضاف إلى القادمين من هذه الدول، القادمون من

كُلّ من تايلاند، ماليزيا وفيتنام، والقادمون من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداءً من الساعة الثانية مساءً يوم السبت 5 يونيو 2021م، وحتى إشعار آخر، وتحثّ اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة، بحسب الوكالة.