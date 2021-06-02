شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحصل على مواصفة عالمية الأولى من نوعها لـ«إدارة مسرح الجريمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تسلم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، شهادة الاعتماد في المواصفة الدولية 2017 ISO/IEC 17025 المقدمة من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي ENAS والتي حصلت عليها إدارة مسرح الجريمة في شرطة أبوظبي باعتبارها أول جهة شرطية تحصل عليها عالمياً.

قدم الشهادة عمر أحمد صوينع السويدي، الوكيل المكلف لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى مدير عام شرطة أبوظبي، وهنأه بتحقيق القيادة العامة هذا الإنجاز المتميز ، بحضور فرح الزرعوني مدير إدارة التشريعات الفنية والقائمة بأعمال مدير إدارة الاعتماد الوطني (إيناس).

وأعرب الشريفي عن تقديره لجهود فريق العمل في إدارة مسرح الجريمة في الحصول على هذا الإنجاز العالمي المتفرد وأثنى على التعاون بين القيادة العامة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا واهتمامها الكبير بمنجزات شرطة أبوظبي.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بمتابعة من اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي للحصول على المواصفة العالمية والتي تضع المعايير والمتطلبات لجهات الفحص والتعامل مع مواد الفحص مثل الأدلة والعينات المرفوعة من مسارح الجريمة ما يعزز مصداقية وقبول الأدلة في السلطات القضائية عالمياً ولدى جهات الفحص.

وذكر العقيد سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة أنه تم إجراء الدراسات والبحوث في مجال رفع العينات وتطبيقها في إجراءات عمل التعامل مع مسارح الجريمة من قبل خبراء مسرح الجريمة والتي أتت بثمارها المتمثلة بزيادة ثقة الجمهور باحترافية ومصداقية لعمل القيادة العامة والبحث عن الأدلة في مسارح الجريمة وكشف ملابساتها وتقديم الجناة لنظام العدالة مع توفير أدلة حاسمة وذات مقبولية ومصداقية عالية.