شكرا لقرائتكم خبر عن أب يدهن طفله بالعسل ويتركه للحشرات.. والشرطة تطارده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت إحدى قرى محافظة القليوبية شمال مصر، حدثاً مأساوياً، عندما أقدم أب على تقييد ابنه الصغير ووضع العسل على جسده ثم تركه فريسة للحشرات، وذلك بحجة تأديبه وانتقاماً من والدته. ولاقت الحادثة غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فظاعتها.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغاً من وليد مصطفى، مسؤول حقوق الإنسان بالتحالف المدني لحقوق الإنسان، في القليوبية، بأن سيدة مصرية أكدت قيام زوجها بتقييد ابنه بقطعة خشبية ودهن جسده بالعسل ثم تركه فريسة للحشرات.

فانتقلت وحدة أمنية إلى المكان، وفعلاً تأكدت من صحة الخبر، حيث وجدت الطفل في حالة يرثى لها بعدما تجمعت الحشرات على جسده.

كما نقلت التحقيقات أن الأب معروف بسوء السلوك في المنطقة، واعتاد تعذيب ابنه وتقييده وتركه على سطح المنزل فريسة للنحل والحشرات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

بدورها، كشفت الأم أن زوجها يعاملها وابنها بعنف شديد وقسوة مفرطة، واعتاد على ابتكار وسائل تعذيب جديدة لابنه، بينها طريقة العسل، وحرمانه من الطعام والشراب لساعات طويلة رغم عمره الصغير وعدم قدرته على تحمل ذلك. يشار إلى أنه تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بإرسال الطفل للطب الشرعي لبيان حجم الإصابات بجسده.