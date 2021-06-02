شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بملعب "مختار التتش" بالنادي الأهلي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلع حريق ضخم بالمدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة وسط القاهرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير أن مدرج مختار التتش كان يتم اخلاؤه تمهيدا لعملية هدمه من أجل تنفيذ الخطة التي أعلنها النادي لتطويره.

ونشب الحريق في الدهانات والأخشاب الموجودة بالمدرج، لتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه عقب وصولها.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يخوض تدريباته على ملعب التتش.

ولم يصدر النادي الأهلي أي بيان رسمي حتى الآن حول تفاصيل الواقعة.

