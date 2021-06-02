شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": مصر تستطيع بقيادة حكيمة مواجهة التحديات أمام ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد الموافقة على إحالته موضوع قياس الأثر التشريعى لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لبحث كافة المشاكل والعقبات التى تواجه تفعيل القانون، والوقوف على مدى تنفيذه، وهو لا يقل عن صدور القانون نفسه وهو أحد المهام المناط بها المجلس التشريعى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

وقال القصبى: "إننا أمام نموذج نجاح فى وزارة الاتصالات بتقديمها مبادرتين لدعم ذوى الهمم، تبعث بها برسالة أمل أن مصر تستطيع أن تحقق الآمال وتستجيب للطموحات فى ظل قيادة مصرية أصيلة تواجه كل التحديات بالعلم والإرادة والصبر ولتحقيق النجاح".

وتابع: "إننا مسئولين عن قياس الأثر التشريعى لقانون ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، حيث اتضح لنا أن قياس الأثر التشريعى الهدف منه ان يبين لنا أن هناك بعض الجهات نجحت فى تفعيل القانون وآخرون أخفقوا فى تنفيذه".

وطالب أن تسير كافة الوزارات المعنية بالقانون، مثلما فعلت وزارة الاتصالات بتفعيل قانون ذوى الإعاقة، وبتفعيل باقى القوانين التى صدرت التى تمس المواطن، مطالبا التنفيذيين فى مؤسسات الدولة بتحديث معلوماتهم التشريعية حول القوانين التى صدرت والمتعلقة بخدمة المواطنين.