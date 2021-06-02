شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حياة كريمة مبادرة ناجحة..ولن نسمح بالتعدي علي أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أن مبادرة حياة كريمة جاءت كفكرة من أفكار شباب البرنامج الرئاسي، الذين يمدونا دائما بالأفكار الجديدة، وتم تنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتم تنفيذها كمرحلة أولي في بعض قري محافظة البحيرة، وتمت بنجاح وبدأنا فى المرحلة الثانية وتضم 6 قري جديدة .

ووجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لمحافظة البحيرة وجهوده الكبيرة لدعم المشروعات بالمحافظة.

وأضاف، "محافظة البحيرة لا تخالف القوانين، ولا نهدم منازل، ونعمل فى إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة لنا، ونتصدي للمخالفين والمباني التى تقام على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث إن دورنا الحفاظ على أملاك الدولة".

وأكد المحافظ، أن لديهم تعليمات رئاسية بمساعدة المواطن، قائلا: "نحن نحاول مساعدة المواطنين بقدر المستطاع، إننا فى محافظة البحيرة نعمل للصالح العام وصالح المواطن، والتعدي على أراضي الدولة أمر مرفوض، ولدينا 7 مليون مواطن في المحافظة ونعمل جميعا من أجل خدمتهم".

وتناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.