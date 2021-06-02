11 يونيو.. انطلاق منتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا" بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تنطلق أعمال منتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو" في مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة 11 يونيو الجاري والتي ستستمر لمدة 3 أيام، بحضور رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن بين الوزراء المشاركين في المؤتمر أيضا الفريق كامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والسيد القصير وزير الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى وزير الخارجية.

ويشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأعضاء بالبرلمان المصري، ومنهم محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، وأحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وشريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس.

ومن بين هؤلاء المشاركين أيضا محمد طارق توفيق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وطارق شكري عضو مجلس إدارة الهيئة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة.

ويشارك في المؤتمر أيضا عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء ومسؤولي وكالات ترويج الاستثمار في القارة السمراء، ورجال الأعمال والبنوك والإعلام.

وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات من أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا.

كما تتضمن موضوعات المنتدى عرض أهم إنجازات وتجارب الدول الافريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية.