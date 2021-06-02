شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال الأسابيع الماضية بحوالي 11 جنيهًا بالمزرعة، على الرغم من تراجع الطلب عليها.

وارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم إلى 35 جنيهًا مقابل 24 جنيهًا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وذكر السيد، أن سعر كرتونة البيض بالأسواق يتراوح بين 39 و40 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن السبب في زيادة أسعار البيض حاليا على الرغم من تراجع الطلب عليها هو دخول دورات تربية الدواجن خلال الفترة الماضية وخروج دورات أخرى، مما أدى إلى حدوث اضطراب في السعر وزيادته بالأسواق.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، أن سعر كرتونة البيض العادل للمربي والذي يغطي تكلفة الإنتاج في ظل ارتفاع الأعلاف حاليا لابد أن يكون 32 جنيهًا، مشيرا إلى أن السعر الحالي لا يقال عليه ارتفاع فعلي.

وارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% في أقل من شهر، متأثرة بالارتفاعات الكبيرة لأسعار الذرة عالميًا، بحسب تجار ومنتجين تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر العلف يتراوح حاليا بين 8500 و8600 جنيه للطن، مع توقعات بوصولها إلى 10 آلاف جنيه للطن في ظل زيادة الطلب عليه عالميا.

وبحسب السيد، يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 25 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 29 و30 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

وسجل سعر الكتكوت بين 6 و8 جنيهات بالمزرعة، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.