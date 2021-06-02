لاكتساب المهارات الحرفية.. "التعليم" توقع خطاب نوايا مع معهد الاتصالات والتنمية الألماني "IKW"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها وقعت خطاب نوايا مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني IKW؛ لإنشاء مجمعات مهنية وحرفية تقدم تدريبًا مهنيًّا وحرفيًّا، حسب المعايير الألمانية وبرامج التعليم التكميلي وتغيير واكتساب المهارات الحرفية، ضمن خطط الوزارة لتطوير التعليم الفني.

وقَّع على خطاب النوايا ممثلًا لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وممثلًا عن المعهد الألماني ألف هوفمان، مدير معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية.

ويهدف التعاون مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني إلى التعاون من أجل إنشاء جمعيات مهنية وحرفية تقدم تدريبًا مهنيًّا وحرفيًّا حسب المعايير الألمانية، وبرامج التعليم التكميلي، وتغيير واكتساب المهارات الحرفية.

ومن المقرر أن تعمل هذه المجمعات وفقًا لآليات التدريب والتعليم المزدوج في ألمانيا، مع العمل على ملاءمتها الظروف المصرية، كما سيقوم الطرفان بتطوير المناهج والجدارات التي تتضمنها بما يسمح بمنح شهادات الدبلوم المهني من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى تنفيذ القواعد والمعايير والشهادات، والحصول على مؤهل حرفي معترف به من قِبل غرفة التجارة والصناعة وغرفة الحرف اليدوية في ولاية براندنبورج الألمانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد إن معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني IKW يهتم بتنمية التعليم المهني والحرفي في مصر حسب المعايير الألمانية، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تبذل كل جهودها وتعمل على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والمهنية لتطوير التعليم المهني والحرفي؛ لما لذلك من تأثير إيجابي وفعال على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن المباحثات بين الطرفين ستستمر خلال الشهور القليلة القادمة؛ بغرض تحديد المجالات المهنية في المجمع الحرفي، وفقًا للاحتياجات التي تحددها الوزارة وبما يتوافق مع خطة الدولة المصرية 2030 واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل الفنية لنظام الدراسة بالمجمع الحرفي.