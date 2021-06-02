محافظ الغربية يتفقد أعمال إدخال الصرف والغاز وتبطين الترع بزفتى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

بدأت الجولة بالمرور على أعمال توصيل الغاز الطبيعي بكفر الدغايدة، وأكد المحافظ استمرار العمل على مشاريع توصيل الغاز الطبيعي والبالغ عددها ٥٤ بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ عددًا من المنازل المستهدف تطويرها ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرية نهطاي، واستمع إلى طلبات ساكني تلك المنازل ووجه بتلبيتها على الفور، مشيراً إلى أن مبادرة "سكن كريم" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين البنية التحتية.

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي بشبراملس والتي أوشكت على الانتهاء، بتكلفة إجمالية ٥٧٠ مليون جنيه.

وشاهد محافظ الغربية الأعمال الإنشائية بمدرسة سنباط الثانوية، ضمن ٧٤ مشروعًا تابعًا للتربية والتعليم، بتكلفة ٣٨٥ مليون جنيه في زفتى.

وأنهى الدكتور رحمي جولته بتفقد أعمال تبطين وتأهيل ترعة أم عبدالعال بالغريب، والتي يبلغ طولها ٣ كم تقريبًا.