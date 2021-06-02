سيخ حديدي يخترق وجه طفلة وجراحة دقيقة لإنقاذها في البحيرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نجح فريق طبي من مستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في إنقاذ حياة طفلة اخترق سيخ حديدي ذقنها إلى داخل تجويف الفم.

وصرح الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات المركزي، إن المستشفى استقبل طفلة عمرها 11 عامًا، اخترق سيخ حديدي ذقنها إلى داخل تجويف الفم.

وأضاف بكر، أنه جرى تجهيز غرفة العمليات للتدخل الجراحي السريع تحت إشراف فريق طبى مكون من الدكتور فوزي غانم، استشارى الجراحة العامة، والدكتور جلال عيسى، أخصائي الأنف والأذن، والدكتور فؤاد سويدان استشاري الفم والأسنان، والدكتور عماد العموري أخصائي التخدير، والدكتور عطية الشامي، أخصائي العناية.

وأشار مدير المستشفى إلى أن العملية استغرقت أكثر من 4 ساعات، وضعت الطفلة بعدها في العناية المركزة وحالتها مستقرة ومطمئنة.