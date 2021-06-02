غرق أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية

غرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية في خليج عمان، اليوم الأربعاء، بعد أن اشتعلت فيها النيران في ظروف غامضة، وفق ما أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، التي أكدت فشل جميع جهود إنقاذ سفينة الدعم "خرج"، وهي "سفينة تدريب" تحمل اسم الجزيرة التي تعتبر محطة رئيسية لتصدير النفط.

ووفق التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن الحريق بدأ حوالي الساعة 2:25 صباحًا، وحاول رجال الإطفاء احتوائه، إلا أن السفينة غرقت في النهاية بالقرب من ميناء "جاسك" الإيراني، على بعد حوالي 1270 كيلومترًا جنوب شرق طهران، وبالقرب من مضيق هرمز.

وتناول مغردون -عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية- صورًا لبحارة يرتدون سترات نجاة أثناء إجلاء السفينة بينما اشتعلت النيران خلفهم.