المدير العام للصليب الأحمر يصل قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

وصل المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني، صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها المسؤولين بغزة.

وكان مارديني بدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي المحتلة لتقييم الوضع الإنساني وزيارة المتضررين من التصعيد الأخير.

سيطلع مارديني بشكل مباشر على احتياجات المتضررين الفلسطينيين الأكثر إلحاحا، وسيجدد التزام اللجنة الدولية تجاه المتضررين من النزاع، وسيقوم بعدة زيارات ميدانية للاطلاع على الوضع في غزة والضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حسب ما أفادت وكالة “معا”.