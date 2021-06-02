“تداول” السعودية: عودة التداولات إلى طبيعتها بعد معالجة الخلل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” في بيان انه “تم تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت، بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة”.

اضافت أن “فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن”.

وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

وكان نظام “تداول” في سوق الأسهم السعودية قد توقف بشكل مفاجئ خلال جلسة اليوم الأربعاء منذ الساعة 10:57 صباحا بتوقيت السعودية.