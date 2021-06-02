ثاني وفاة بـ”الفطر الأسود” في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الأربعاء، أن مريضا مصابا بالفطر الأسود توفي في مستشفى المحافظة أمس الثلاثاء.

نقلت وكالة “رووداو” المحلية، عن نائب رئيس مديرية صحة السليمانية، هيريش سعيد، قوله، إن ” مريضا، هو رجل في الـ78 من العمر من محافظة الأنبار، أتى إلى السليمانية قبل شهرين، وأصيب بفيروس كورونا قبل أسبوعين”.

أضاف: “المريض لم يمت بسبب فيروس كورونا، فبعد فترة من تعافيه من الفيروس، نقل إلى مستشفى (شار) في السليمانية، وبعد البقاء هناك لبعض الوقت وإجراء بعض الفحوصات، أشتبه في إصابته بالفطر الأسود، وكان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث خضع للمراقبة المستمرة من قبل فريق من الأطباء”.

وأوضح سعيد، أنه “جرى التأكد من إصابته بمرض الفطر الأسود، وأنه كان يشكو من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب”، وأكد أيضا، أن “المريض لم يسافر إلى الخارج مؤخرا، ومن غير الواضح ما إذا كان سبب الوفاة هو الفطريات السوداء”.

من جهته، قال الطبيب المشرف على المريض، جوران محي الدين، إن “الرجل أصيب بالمرض قبل عشرة أيام”.

يذكر أن هذه هي حالة الوفاة الثانية التي يعلن عنها في العراق، حيث أعلن أمس الثلاثاء عن وفاة شخص في محافظة ذي قار بجنوب البلاد، وذلك بحسب “رووداو”.