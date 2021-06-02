الحرس الثوري الإيراني يدير السفارة اليمنية في دمشق

المناطق-الرياص

قالت شبكة ” محامون ضد الفساد” اليمنية وهي شبكة مهتمة بمحاربة الفساد، إن السفارة اليمنية في العاصمة السورية دمشق تدار من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني، ومجموعة غير مؤهلة من اليمنين، بينهم طلاب، وصغار السن.

ونقلت الشبكة عن مصادر وصفها بـ “الموثوقة”، أن ميليشيات الحوثي قررت تعيين عددا من “الأطفال” من أبناء قيادات الحوثيين مسؤولين في السفارة اليمنية بسوريا بينهم نجل الإعلامي في قناة المسيرة محمد حميد رزق كمسؤول في الشؤون المالية والإدارية.

وتعد السفارة اليمنية في دمشق ثاني سفارة بعد طهران تستحوذ عليها ميليشيات الحوثي وتعيّن فيها سفيرًا من قبلها.