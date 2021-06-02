شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستخبارات العراقية" تضبط مخزنا للأسلحة الثقيلة في الأنبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق من ضبط مخزن للأسلحة الثقيلة في الأنبار عائد لما يسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش .

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية يحتوي قذائف هاون عيار ملم و قذيفة مقاومة طائرات عيار وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية.

وأضافت الخلية أنه" تم العثور على الكدس في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة، وحسب المعلومات المتوفرة أن المواد المضبوطة عائدة إلى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الإرهابية".