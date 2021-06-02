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"الاستخبارات العراقية" تضبط مخزنا للأسلحة الثقيلة في الأنبار

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الدمام - شريف احمد - تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق من ضبط مخزن للأسلحة الثقيلة في الأنبار عائد لما يسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش .

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية يحتوي قذائف هاون عيار ملم و قذيفة مقاومة طائرات عيار وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية.

وأضافت الخلية أنه" تم العثور على الكدس في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة، وحسب المعلومات المتوفرة أن المواد المضبوطة عائدة إلى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الإرهابية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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