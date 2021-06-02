فرنسا: على طهران  الرد بسرعة على تقرير الوكالة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها أن طهران لم تقدم الإيضاحات اللازمة حول آثار لليورانيوم المخصب عثر عليها في عدد من المواقع السرية، شددت فرنسا الثلاثاء على ضرورة إيضاح تلك الملابسات.



وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان الثلاثاء، أن بلادها تدعو إيران للرد بسرعة على تساؤلات الوكالة الدولية.

كما جددت الدعم الفرنسي الكامل لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت أن تقرير مدير الوكالة رافاييل غروسي يؤكد أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بأجوبة إيران حول نشاطاتها السرية.

لا تفسيرات لوجود اليورانيوم

أتى الموقف الفرنسي بعد أن أظهر تقرير صادر عن الوكالة أمس الاثنين، أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم في عدد من المواقع غير المعلن عنها، ما قد يجدد المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب ويعرقل المحادثات النووية.

وأوضح التقرير الذي أصدره غروسي إلى الدول الأعضاء بحسب "رويترز"، أن طهران وبعد أشهر عديدة، لم تقدم التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية.

كما أعرب مدير الوكالة عن قلقه من عدم توصل المناقشات الفنية مع إيران إلى النتائج المتوقعة.

وفي تقرير ربع سنوي منفصل أُرسل أيضا إلى الدول الأعضاء أمس، قدمت الوكالة مؤشرا على الضرر الذي لحق بإنتاج إيران لليورانيوم المخصب بسبب انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في موقع نطنز الشهر الماضي، والذي ألقت طهران بالمسؤولية فيه على إسرائيل.