سلطنة عمان تعيد فتح المساجد للصلوات الـ5 فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان مجموعة من القرارات الجديدة.



وتضمنت القرارات السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصلٍ للصلوات الـ5 فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)، وفقًا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مُسبقًا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقررت اللجنة أيضا إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، واستمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، مع السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخولها.

وتضمنت القرارات السماح بفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التجارية الجماعيّة، على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30% من طاقتها الاستيعابية وبما لا يتجاوز 300 شخص في كلّ الأحوال بالنسبة للقاعات ذات الطاقة الاستيعابيّة الكبيرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

كما قررت السماح للعمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البريّة لأداءِ أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل.

يأتي ذلك بالإضافة إلى السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيًا كان نوعها فيها، والالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية، والسماح بممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

كما قررت أيضا السماح بفتح الصالات الرياضية بنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية، والسماح بارتياد أحواض السباحة وصالات الرياضة ومرافقها في المنشآت الفندقية للنزلاء وحاملي عضويّة الأندية التابعة لتلك المنشآت فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.