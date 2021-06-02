«تعاون مخابراتي ودبلوماسي».. أردوغان: مصر ليست دولة عادية وأنا أحب الشعب المصري ونأمل في زيادة التعاون بيننا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جمهورية مصر العربية ليست دولة عادية مضيفا أن لدى أنقرة فرصا للتعاون الجاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا.



وأكد أردوغان في مقابلة تلفزيوينة إنه لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها.

وأضاف أنه يحب الشعب المصري قائلا "أعرف الشعب المصري جيداً وأُكِن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جداً، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد"، لافتا إلى أن هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ولفت أردوغان، مساء أمس الثلاثاء إن بلاده تأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، وأن أنقرة لديها فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار أردوغان إلى اتصالات بين أجهزتي الاستخبارات ووزارتي الخارجية لكلا البلدين، مضيفا: "أعطينا تعليمات لكل وزاراتنا حول عقد اجتماعات مع نظيرتها المصرية، كما أعطينا تعليمات لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية للاستفادة من جميع الإمكانيات والطاقات المشتركة بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات الثنائية لتحقيق ربح مشترك". حسبما نشر موقع "مصراوي- نقلًا عن وكالات".

وأشار إلى أنه ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نتأكد أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.

وفي الأسبوع الأول من مايو الماضي، عقدت في القاهرة اجتماعات على مدى يومين بين مسؤولين مصريين وأتراك. وعقب هذه الاجتماعات، اعتبر وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان في الاسبوع الأول من مايو الماضي، أزه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.