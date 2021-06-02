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غرق ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس

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محمد الفلاح - الأربعاء 2 يونيو 2021

قال مسؤول من الهلال الأحمر التونسي لرويترز أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس عندما كانوا مبحرين من شواطئ ليبيا باتجاه إيطاليا.

 

وأضاف منجي سليم، المسؤول بالهلال الاحمر لرويترز أن قوات البحرية أنقدت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا.

 

وقالت وزارة الدفاع إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 مهاجرا آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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