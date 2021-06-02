شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد احتراقها بخليج عمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اشتعلت النيران في أكبر سفينة للبحرية الإيرانية ثم غرقت في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بخليج عمان في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات أنباء إيرانية.

وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم: إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم “خارك”، التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحريق بدأ في الساعة 2:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفشل رجال الإطفاء في احتوائه، لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الذي يبعد حوالي 1270 كيلومترًا جنوب شرق طهران على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

جدير بالذكر، أن “خارك” تعد أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في العام 1984.

وتزن تلك السفينة اللوجستية الحربية العملاقة 33 ألف طن، وقد تم استبدال العديد من المعدات والمراجل وأنظمة الدفع فيها بصورة كاملة سابقا.