شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطرح أول لقاح كورونا محلي الصنع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت باكستان اليوم أول لقاح مضاد لفيروس كورونا تم تطويره محليًا بالتعاون مع خبراء صينيين.

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية، أن اللقاح الباكستاني يحمل إسم "Pakvac" وتم تطويره وتعبئته في المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد تحت إشراف خبراء من باكستان والصين.

وأكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور فيصل سلطان، أن تطوير وإنتاج هذا اللقاح من المواد الخام لم تكن مهمة سهلة، مضيفاً أن الحكومة الباكستانية عازمة على تكثيف حملة التطعيم للقضاء على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يُشار إلى أن هيئة الأدوية الباكستانية قد وافقت قبل أيام على الاستخدام الطارئ للقاح الباكستاني الجديد بعد نجاح التجارب السريرية التي أجريت عليه.