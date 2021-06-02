شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تعتزم التبرع بالزائد لديها من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي تعاني فيه دول كثيرة من نقص اللقاحات وحاجتها الماسة إليها، تدرس هونج كونج في الوقت الحالي خيارات تتعلق بالتبرع بما لديها من جرعات زائدة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا ، من المقرر أن تنتهي صلاحية بعضها في أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، تسعى السلطات في هونج كونج جاهدة لتعزيز إقبال المواطنين على التطعيم في ضوء انخفاض المعدل على الرغم من أن هناك طلبا متزايدا على اللقاحات في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة هونج كونج قالت في بيان لها أن السلطات سوف تجري تقييما لكمية الجرعات الزائدة لديها و سوف تبحث مع الشركات المصنعة لها كيفية التعامل مع المخزون لديها من الجرعات ، بما في ذلك تأجيل أو إلغاء تسليم دفعات معينة.

كما يبحث المسؤولون في هونج كونج تقديم الجرعات الزائدة لدول في حاجة شديدة إليها وذلك عن طريق قنوات مثل منصة اللقاحات العالمية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.