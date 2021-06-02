مصرع واصابة 17 شخصا في إعصار ضرب الصين

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب 16 آخرون في إعصار ضرب مدينة شانغزي بمقاطعة هيلونغ يانغ بشمال شرق الصين.

وبحسب السلطات المحلية فإن "جميع المصابين يتلقون مساعدة طبية، أحدهم في حالة خطيرة".

وأشارت المصادر إلى أن الإعصار ضرب المدينة ورافقه هبوب رياح حادة باردة، مؤكدة تضرر ما لا يقل عن 148 منزلا وأرضا زراعية ومصنعا.

وأكدت السلطات المحلية أنها أخلت ما مجموعه 243 من سكان مدينة شانغزي، فيما تواصل فرق الدفاع المدني العمل على التخلص من آثار الكارثة الطبيعية.

وقدرت السلطات المحلية الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بنحو 5.12 مليون يوان (أكثر من 800 ألف دولار).