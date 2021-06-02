العراق يعتقل داعشيين من "ولاية الفرات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، ضمن ما يسمى "ولاية الفرات في الأنبار".

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار تمكنت بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش يعملان بديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات".

وأضاف البيان أن "العنصرين اعترفا بشن الهجمات والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير وقد جرى تدوين أقوالهما أصوليا وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

وفي وقت سبق ذلك من اليوم، أفاد مصدر أمني بمقتل 8 عناصر من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية مشتركة نفذتها البيشمركة بمساندة قوة فرنسية من التحالف الدولي في قضاء طوز خرماتو شمال شرق صلاح الدين.

وذكر المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، أن "عملية عسكرية مشتركة انطلقت اليوم، في منطقتي زنانه ودواده في قضاء الطوز بمساندة مروحيات التحالف الدولي".

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من التنظيم وتدمير عجلتين، وثلاث دراجات نارية إضافة إلى مخابئ لداعش".

وتابع أن "العملية نفذت باستخدام القصف الجوي لطائرات التحالف وقذائف الهاون لقوات البيشمركة والتي استهدفت التلال الممتدة ما بين طوزخورماتو وأطراف قضاء داقوق جنوبي كركوك".

ويشكل عودة تنظيم داعش لشن الهجمات ونشاط خلاياه الإرهابية، أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها القوات الأمنية منذ أكثر من عام.

وتلاحق القوات العراقية عناصر داعش بمساندة قوات التحالف الدولي، عبر سلسلة عمليات عسكرية مستمرة، أسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من عناصر التنظيم.