الخارجية الألمانية لـ"الخليج 365": مؤتمر ليبيا سيعقد حضوريا وبمشاركة أطراف الاجتماع الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين الأول، مدعوون للمؤتمر الثاني القادم حول ليبيا.

وفي إفادة خصّت بها ”الخليج 365” قالت وزارة الخارجية الألمانية إن "المشاركين الحاليين في مؤتمر برلين مدعوون، وهذا يشمل كلاً من ممثلي الدول وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية".

وأضافت "وفقا للوضع الحالي، نخطط إلى حد كبير لمؤتمر برلين الثاني المقرر في 23 يونيو/حزيران الجاري، كحدث بحضور شخصي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد".

وكان مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، الذي انعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد جمع الإمارات العربية المتحدة والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأمس، أعلنت ألمانيا تنظيم جولة ثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا في الـ23 من يونيو حزيران الجاري.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان وصل ”الخليج 365” نسخة منه، "دعا وزير الخارجية هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين، إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في يونيو)

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر سيعقد في مقر وزارة الخارجية في برلين بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لأول مرة.