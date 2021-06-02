ولي عهد الكويت.. احتفاء "خاص" في الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية احتفاء خاصا بزيارة ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى المملكة.

ويظهر مقطع الفيديو احتفاء كبيرا بالضيف الكويتي من قبل نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي رحب به بعبارة: "الله حيه.. نورت الرياض".

وأكدت السعودية، الثلاثاء، أنّ زيارة ولي عهد الكويت إلى المملكة تأكيد على أهمية علاقات البلدين الشقيقين.

ووصل ولي عهد الكويت إلى الرياض أمس الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وعقب استقباله، ولي عهد الكويت، عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اجتماعا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

رسالة يحملها ولي عهد الكويت



وتسلم ولي العهد السعودي، في بداية الاجتماع، من ولي العهد الكويتي رسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ورحب ولي العهد السعودي بولي العهد الكويتي، ومرافقيه في السعودية، فيما أعرب الأخير عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد.

وقال الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إنه من المتوقع أن تحقق زيارة ولي عهد الكويت، الأولى له خارجيا منذ توليه المنصب، العديد من الآثار الإيجابية بتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين.

وتتميز العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي، وسماتها المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير، تجاوزت بعمرها الممتد لـ130 عاماً مفاهيم علاقات الجوار الدولية.

كما انفردت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق، عزز من شأنها ورسوخها حرص القيادة في البلدين الشقيقين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك.

وأرست متانة العلاقة الثنائية نهجاً يتسم بالتعاون والعمل المشترك تواكبه تطلعات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لكل ما فيه مصلحة البلدين وخدمة شعبيهما.