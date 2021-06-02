حريق سفينة إيرانية.. فيديو لغرق "خارك" الأكبر في الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يظهر حجم الحرائق في سفينة "خارك" الغارقة في ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي البلاد بعد فشل جهود إنقاذها.

ووفق مقطع الفيديو يظهر حجم الحرائق وأعمدة الدخان تتصاعد من هذه السفينة العسكرية التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، ولم تكشف السلطات بعد عن أسباب الحريق.





وكشف بيان للقوات البحرية الإيرانية أن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التي استمرت 20 ساعة، فشلت على الرغم مع استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية، ما أدى إلى غرقها في ميناء جاسك".





وأصيب 20 شخصاً بجروح مختلفة كانوا على متن السفينة أثناء احتراقها، وفقا لما ذكره مدير العلاقات العامة في القوة البحرية للجيش الإيراني "بهزاد جهانيان".

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في عام 1984.



