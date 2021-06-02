10 قتلى في تفجيرين غربي كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول أمني أن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا في تفجيرين بالجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، مساء الثلاثاء، إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في التفجيرين المنفصلين، اللذين استهدفا حافلتين صغيرتين.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.

غير أن حركة طالبان وتنظيم "داعش" ينفذان بانتظام تفجيرات في أفغانستان، التي تواجه فترة من عدم اليقين وانعدام الأمن بشكل كبير مع انسحاب القوات الدولية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القوات الأمريكية ستنسحب بحلول 11 سبتمبر/أيلول 2021، مما ينهي عملية عسكرية، بدأت قبل حوالي 20 عاما في أعقاب الهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن.

ووافق حلف شمال الأطلسي(ناتو) على أن يحذو حذو أمريكا ويسحب قواته التي نشرتها الدول الأعضاء في الحلف.

ومنذ أن بدأت عملية الانسحاب بشكل رسمي في الأول من مايو/أيار الماضي، كثفت طالبان هجماتها على عواصم إقليمية ومناطق وقواعد ونقاط تفتيش. ونزح عشرات الآلاف من الأفغان في الأسابيع القليلة الماضية.