السلطات الأمنية تعلن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش يالإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال عنصرين من تنظيم داعش يالإرهابي ضمن ما يسمى بـ"ولاية الفرات في الأنبار".



وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، وفقا للعين أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار تمكنت بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش يعملون بديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات".

وأضاف البيان أن "العناصر اعترفوا بشن الهجمات والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير وقد جرى تدوين أقوالهما أصوليا وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

وفي وقت سبق ذلك من اليوم، أفاد مصدر أمني بمقتل 8 عناصر من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية مشتركة نفذتها البيشمركة بمساندة قوة فرنسية من التحالف الدولي في قضاء طوز خرماتو شمال شرق صلاح الدين.

وذكر المصدر، ، إن "عملية عسكرية مشتركة انطلقت اليوم، في منطقتي "زنانه ودواده" في قضاء الطوز بمساندة مروحيات التحالف الدولي.

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 8 عناصر من التنظيم وتدمير عجلتين، وثلاث دراجات نارية إضافة إلى مخابئ لداعش".

وتابع أن "العملية نفذت باستخدام القصف الجوي لطائرات التحالف وقذائف الهاون لقوات البيشمركة والتي استهدفت التلال الممتدة ما بين طوزخورماتو وأطراف قضاء داقوق جنوبي كركوك".

ويشكل عودة تنظيم داعش لشن الهجمات ونشاط خلاياه الإرهابية، أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها القوات الأمنية منذ أكثر من عام.

وتلاحق القوات العراقية عناصر داعش بمساندة قوات التحالف الدولي، عبر سلسلة عمليات عسكرية مستمرة، أسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من عناصر التنظيم.