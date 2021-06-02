اعتقالات إسرائيل بالضفة خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

17 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة "حماس"، اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، وفق مصادر.



وقالت مصادر محلية، وفقا لـ"العين"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل القيادي في "حماس" جمال الطويل من منزله في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وسبق أن تم اعتقال الطويل أكثر من مرة في السنوات الماضية، ولكن اعتقاله تزامن هذه المرة مع اعتقال عدد من قياديي الحركة بالضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة.

وليس من الواضح ما إن كان لهذه الاعتقالات علاقة بصفقة تبادل محتملة مع "حماس" أو ردا على الاشتباكات التي شهدتها مدن عديدة بالضفة الغربية بالأسابيع الأخيرة.

وإضافة إلى الطويل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا في الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، والبيرة ورام الله وسط الضفة، ونابلس وطولكرم شمالها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حملات اعتقال واسعة استهدفت مئات الشبان الفلسطينيين.