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فاعلية لقاح «كوفيفاك» الروسي للوقاية من «كورونا» تتجاوز 80%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

2 يونيو 2021

12:25 مساء

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موسكو- رويترز
ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلاً عن مركز «تشوماكوف» قوله، الأربعاء: إن ثالث لقاح روسي للوقاية من وباء «كوفيد-19»، وهو لقاح «كوفيفاك» الذي طوره المركز، حقق فاعلية تجاوزت 80 في المئة وفق بيانات أولية. وأضافت أن المركز يمكنه إنتاج ستة أضعاف الكمية التي كان يخطط لها سابقاً من اللقاح، والتي كانت تبلغ عشرة ملايين جرعة سنوياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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