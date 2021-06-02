فاعلية لقاح «كوفيفاك» الروسي للوقاية من «كورونا» تتجاوز 80%

موسكو- رويترز

ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلاً عن مركز «تشوماكوف» قوله، الأربعاء: إن ثالث لقاح روسي للوقاية من وباء «كوفيد-19»، وهو لقاح «كوفيفاك» الذي طوره المركز، حقق فاعلية تجاوزت 80 في المئة وفق بيانات أولية. وأضافت أن المركز يمكنه إنتاج ستة أضعاف الكمية التي كان يخطط لها سابقاً من اللقاح، والتي كانت تبلغ عشرة ملايين جرعة سنوياً.