شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يهاجم فوجاً لـ«الحشد» في الطارمية شمالي بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

هاجم تنظيم «داعش» الإرهابي، الثلاثاء، فوجاً تابعاً إلى «الحشد الشعبي» في منطقة الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إحباط «عمل إرهابي» في قضاء الطارمية أيضاً.

وقالت مديرية الإعلام التابعة لـ«الحشد الشعبي» في بيان مقتضب، إن «فوج الحشد الشعبي بالطارمية تعرض لاستهداف «داعشي» شمالي بغداد». ولم يذكر البيان أية تفاصيل حول الاستهداف.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، إن «منتسبي قيادة عمليات بغداد أحبطوا عملاً إرهابياً لاستهداف المواطنين وقواتنا الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية».

وأضافت أن «منتسبي اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام عصابات «داعش» الإرهابية بوضع مواد متفجرة في أحد بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد، خرجت قوة من اللواء وتمكنت من العثور على (4) عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن عبوات بلاستيكية (جلكانات سعة 20 لتراً) مزروعة على جوانب أحد الطرق النيسمية في البستان»، مشيرة إلى أن «مفارز هندسة الفرقة قامت برفع العبوات وإبطال مفعولها».