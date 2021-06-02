شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة إمداد إيرانية في خليج عمان إثر اندلاع حريق على متنها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران-أ.ف.ب

أعلنت البحرية الإيرانية، الأربعاء، أن سفينة إمداد غرقت في خليج عُمان بعدما كافحت فرق الإطفاء ساعات طويلة، حريقاً اندلع، الثلاثاء، على متنها. وقالت البحرية في بيان، إنه تم إجلاء طاقم سفينة «خرج» قبل غرقها قبالة ميناء جاسك، في جنوبي إيران.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع «في أحد أنظمة» السفينة من دون أي توضيحات أخرى. وجاء في البيان أن فرق الإطفاء كافحت «على مدى 20 ساعة» الحريق بعد إجلاء البحارة إلى الشاطئ «لكن نظراً إلى انتشار الحريق، فشلت عملية إنقاذ السفينة «خرج» التي غرقت قرب جاسك». وأضاف أن السفينة الموضوعة في الخدمة منذ عقود عدة أجرت في الأيام الأخيرة «مهمة تدريب» في المياه الدولية.