الجزائر تفتح حدودها جزئياً بعد 15 شهراً من إغلاقها

الجزائر-أ.ف.ب

أعادت الجزائر، الثلاثاء، فتح حدودها جزئياً، باستئنافها الرحلات الجوّية بين الجزائر العاصمة وباريس بعد 15 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعصر، الثلاثاء، هبطت طائرة إيرباص من طراز «إيه 330» تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة، وعلى متنها 299 راكباً أقلّتهم من مطار باريس-أورلي.

وكانت الطائرة نفسها دشّنت، صباح الثلاثاء، فتح الحدود برحلة إلى المطار الواقع في ضاحية باريس، أقلّت خلالها نحو 60 راكباً.

وما إن نزل الركاب الآتون من باريس في مطار الجزائر حتى نقلوا في حافلات إلى فندق في زرالدة، البلدة الساحلية الواقعة غربي العاصمة، حيث سيخضعون لحجر صحّي لمدّة خمسة أيام، بحسب مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية خاصّة. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف في الأول من يونيو/ حزيران بصورة تدريجية الرحلات الجوية إلى أربع دول، هي فرنسا وإسبانيا وتونس وتركيا.

وقرّرت السلطات إعادة تسيير هذه الرحلات بشرط أن يخضع الوافدون لتدابير احترازية صارمة، تشمل مكوثهم في حجر صحّي إجباري لمدة خمسة أيام في أحد الفنادق التي حدّدتها السلطات، على نفقتهم الخاصة، وتحمّلهم كذلك تكاليف الفحوص المخبرية التي يخضعون لها عند وصولهم إلى البلاد.

وأثارت هذه الإجراءات الصارمة استياء واسعاً في صفوف الشتات الجزائري الكبير، ولا سيما في فرنسا.

وقادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج حملة تحت شعار «حقي ندخل بلادي» للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين، وإلغاء شرط الحصول على رخصة استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية للخطوط الجزائرية والأجنبية.

وفي مارس/ آذار 2020 قرّرت الجزائر غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19»، لكنّها استمرت في إجلاء رعاياها العالقين في الخارج. وتوقفت رحلات الإجلاء رسمياً في نهاية مارس/ آذار 2021.

ورغم ذلك لم تتوقف الرحلات الجوية تماماً، إذ تمكّنت النوادي الرياضية من السفر من وإلى الجزائر عبر رحلات خاصة، كما سيّرت بعض الشركات رحلات لحملة التراخيص الاستثنائية بالدخول أو الخروج من البلد. ولا تزال الحدود البرية والبحرية للبلاد مغلقة.