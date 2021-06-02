شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن من تولسا: جئت لكسر الصمت حول المجزرة العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة-أ.ف.بقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، خلال زيارة تاريخية إلى تولسا بولاية أوكلاهوما في الذكرى المئوية للمجزرة التي ارتُكبت في المدينة بحقّ أمريكيين من أصول إفريقية، إنّه جاء من أجل «المساعدة في كسر الصمت» الذي أرخى بظلاله لعقود طويلة على أحد أسوأ فصول العنف العنصري في تاريخ الولايات المتّحدة.وأضاف الرئيس الديمقراطي أمام حشد من المدعوين، عن المجزرة التي راح ضحيّتها قبل مئة عام أكثر من 300 أمريكي من أصول إفريقية، إن «الأحداث التي نتكلّم عنها وقعت قبل مئة عام، ومع ذلك فأنا أول رئيس منذ مئة عام يأتي إلى تولسا»، مشدّداً على رغبته في «جعل الحقيقة تدوّي».وأضاف: «لقد أتيت إلى هنا للمساعدة في كسر الصمت، لأنّه في الصمت تتعمّق الجروح».وأعرب بايدن عن أسفه لأنّ هذه المجزرة العنصرية «ظلّت فترة طويلة من تاريخنا طيّ النسيان»، مشيراً إلى أنّ من بين الحاضرين في الحفل ثلاثة ناجين من المجزرة تزيد أعمارهم على مئة عام، هم: فيولا فلتشر، وهيو فان إيليس، وليسي بنينجفيلد راندل.وتابع بايدن الذي كان نائباً للرئيس الأسبق لباراك أوباما، أول رئيس من أصول إفريقية في تاريخ الولايات المتّحدة، إنّ «بعض المظالم فظيعة ومخيفة ومؤلمة لدرجة أنه لا يمكن أن تظل مدفونة».حق التصويت

واغتنم بايدن فرصة إدلائه بهذا الخطاب التاريخي للتنديد بالهجمات «غير المسبوقة على الإطلاق» التي تستهدف «الحق المقدس» لمواطنيه من أصول إفريقية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، من خلال قوانين أقرّتها بعض الولايات المحافظة لتقييد حرية الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وقال إن «هذا الحق المقدس يتعرض لاعتداء بقوة لم أشهد لها مثيلاً من قبل»، متعهداً «النضال» من أجل أن يقر الكونجرس هذا الشهر قانوناً انتخابياً يحمي حق الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف في معرض حديثه عن التمييز العنصري الذي ما زال يعانيه الأمريكيون من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، أن حق التصويت هو «أهم الحقوق الأساسية» ويتعرّض حالياً لـ«هجوم غير مسبوق على الإطلاق». وكان بايدن ندّد، السبت، بانضمام تكساس إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا في إقرار قوانين تفرض قيوداً عدة على مواعيد التصويت، على التصويت عبر البريد، وتمنع الانتخاب من السيارات، وهي إجراءات أقرّت في الأساس لتسهل التصويت على الأقليّات - ولا سيّما من ذوي الأصول الإفريقية- وهم ناخبون يؤيّدون بشكل عام الديمقراطيين.

ويقول مؤيّدو هذه القوانين إنها ترمي لجعل التصويت أكثر أماناً، لكن منتقديها يرون أنها تهدف إلى جعله أكثر تعقيداً بالنسبة لذوي الأصول الإفريقية واللاتينيين وسواهم من غير البيض والذين يميلون للتصويت لمصلحة الديمقراطيين.

بيد أن الجمهوريون الذين يقفون خلف إعداد هذه القوانين يؤكّدون أن هدفهم الأوحد هو منع تزوير الانتخابات، في ترداد لما انفك الرئيس السابق دونالد ترامب يقوله لجهة أنه فاز على بايدن فينوفمبر/ تشرين الأول الماضي، لكنّ الانتخابات سُرقت منه. ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنّت ولايات عدّة يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أصعب.

وردّاً على هذه القوانين دعا بايدن الكونجرس لإقرار مشروعي قانونين يهدفان إلى حماية حق كل الأمريكيين في التصويت من دون قيود. لكن إقرار هذين النصين صعب بسبب الأغلبية الضئيلة التي يتمتّع بها الديمقراطيون في الكونجرس.