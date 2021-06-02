الاتحاد الإفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي بعد الانقلاب الثاني

نيروبي-أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان، الثلاثاء، قراره تعليق عضوية مالي إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو/ أيار، وكان الثاني خلال تسعة أشهر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل، إنه «قرر (...) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد».