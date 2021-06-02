شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي بعد الانقلاب الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
2 يونيو 2021
11:49 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
نيروبي-أ.ف.ب
أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان، الثلاثاء، قراره تعليق عضوية مالي إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو/ أيار، وكان الثاني خلال تسعة أشهر.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل، إنه «قرر (...) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد».
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
مقال مدفوع
https://tinyurl.com/297c74xz