غرق 23 مهاجراً إفريقياً قبالة سواحل تونس

تونس-رويترز

قال الهلال الأحمر التونسي، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً غرقوا قبالة سواحل تونس، لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، فيما تم إنقاذ 70 آخرين. ولقي أكثر من 120 مهاجراً حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية، في حوادث مماثلة قبالة ساحل تونس، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة عدد الرحلات من تونس وليبيا صوب إيطاليا، بغية الوصول إلى أوروبا.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر: «قوات البحرية (التونسية) أنقدت 70 مهاجراً بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجراً».

وأنقذت البحرية أيضاً 39 مهاجراً آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس. وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 23500 فرد عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، مع انطلاق معظم من وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا من تونس والجزائر.