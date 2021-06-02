شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الآسيوي» يرشح مبخوت للقب لاعب الشهر في دوريات غرب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني علي مبخوت، للفوز بلقب نجم شهر مايو في دوريات غرب آسيا.

ونشر الاتحاد القاري على موقعه الرسمي تقريراً موسعاً أكد فيه أن علي مبخوت كان أبرز نجوم الدوري الإماراتي هذا الموسم بعد قيادته لفريق الجزيرة لحصد لقب دوري الخليج العربي، وواصل ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف خلال شهر مايو حيث هز شباك المنافسين 3 مرات، كما سجل 3 أهداف أخرى «هاتريك» في مباراة منتخب بلاده أمام شقيقه الأردني التي فاز فيها «الأبيض» الإماراتي بنتيجة ( 5 / 1) في إطار اللقاءات الودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال كأس العالم، ونهائيات أمم آسيا.

ونجح علي مبخوت في تسجيل 14 هدفاً في آخر 10 مباريات له مع نادي الجزيرة والمنتخب الوطني، من بينها 3 مرات «هاتريك» اثنان منها مع المنتخب أمام الهند والأردن في مباراتين وديتين. والثالثة أمام الفجيرة في الدوري في المباراة التي فاز فيها الجزيرة بنتيجة 4 / 2.

ويعد مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي خليجياً، وهداف آسيا في بطولة أستراليا عام 2015، وهداف نادي الجزيرة التاريخي أيضاً، وصاحب أعلى رصيد من الأهداف للاعبين المواطنين والأجانب في موسم واحد بدوري المحترفين «33 هدفاً» في موسم 2016 - 2017، ونجح في تسجيل الكثير من الأرقام القياسية، منها دخوله موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بأسرع هدف في آسيا عام 2015.

وضمت ترشيحات الاتحاد الآسيوي لنجم شهر مايو مع علي مبخوت كلاً من بافيتمبي جوميز لاعب الهلال السعودي، وأوديون إيجالو لاعب الشباب السعودي، ويزن العرب لاعب الوحدات الأردني، وعدي الدباغ لاعب العربي الكويتي، وأحمد العكايشي لاعب الكويت الكويتي، ورونالد نجاه لاعب السلط الأردني، وإسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني.