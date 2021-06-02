شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة «أوبك+» وتوقعات الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكَين للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً بما يعادل 0.27% إلى 67.90 دولار، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1% في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة، الاثنين. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً، أو 0.31% إلى 70.47 دولار للبرميل، ما يضيف إلى ارتفاع 1.3% خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس/ آذار.

واتفقت «أوبك+»، الثلاثاء، على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو/ تموز.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان عقب الاجتماع، السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافياً قوياً للطلب في الولايات المتحدة والصين، وإن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال محللو «آي.إن.جي إيكونوميكس» في مذكرة «يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في وقت لاحق من العام، إذ ترى «أوبك+» أن السوق ستشهد انخفاضاً كبيراً في المخزونات بين سبتمبر/ أيلول ونهاية العام».

(رويترز)