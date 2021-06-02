شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى الأمريكي دبي يجري بنجاح أول عملية جراحية باستخدام أحدث نظام استبدال الركبة الروبوتي «ROSA» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقيم بريطاني بدبي خضع لعملية استبدال ركبتيه في وقت واحد باستخدام أحدث نظام في جراحة استبدال الركبة الروبوتية

المستشفى الأمريكي في دبي يمنح أملاً جديداً لراكب دراجة نارية متمرس، بعد النجاح في إجراء جراحة استبدال ركبتي مريض بريطاني عن عمر يناهز 72 عامًا باستخدام أحدث نظام لاستبدال الركبة الروبوتي «ROSA».

وهذه هي أول عملية جراحية لاستبدال الركبة بمساعدة الروبوتات في دبي بتقنية متقدمة باستخدام روبوت «ROSA»، حيث خضع المريض لعملية جراحية في كلتا ركبتيه في نفس الوقت خلال الأسبوع الماضي، باستخدام إجراء «ROSA» الروبوتي الأحدث والأكثر تقدمًا، والمتوفر فقط في المستشفى الأمريكي في دبي.

وقال الدكتور أبو زعكوك، استشاري جراحة العظام في المستشفى الأمريكي في دبي، الذي قام بإجراء الجراحة الناجحة: "تعد تقنية «ROSA» الروبوتية هي أحدث نظام لاستبدال الركبة بذراع آلية تساعد الجراح في إتمام الجراحة بسهولة ويسر، حيث تساعد في قطع العظام بشكل أكثر دقة، ومحاذاة الركبة المزروعة بدقة أكبر بالإضافة إلى موازنتها بطريقة أفضل."

وعبر الرجل البريطاني قائلا: "لقد عانيت من آلام شديدة لأكثر من عام بسبب تدهور الركبتين. وقد أثر الألم بشكل كبير على حياتي الروتينية؛ حيث لم أستطع المشي لفترة طويلة أو ممارسة هوايتي في ركوب الدراجة النارية".

