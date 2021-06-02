شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» ضمن فئة «الريادة» على مؤشر «مورجان» ستانلي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل تصنيف «بنك أبوظبي الأول» الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) ارتفاعاً من A إلى AA، ليندرج بذلك ضمن فئة «الريادة».

ويقيّم مؤشر (MSCI) مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومدى قدرتها على إدارة هذه المخاطر مقارنة مع نظرائها من المؤسسات والشركات. ويتراوح تصنيف المؤشر بين تصنيف «الريادة» (AAA, AA ) و«متوسط» (A, BBB, BB) و«ضعيف» (B, CCC).

واستند هذا الارتفاع في التصنيف بشكل جزئي إلى إعادة تصنيف الممارسات الإدارية المحسّنة التي وضعها «بنك أبوظبي الأول»، والمتعلقة بالحدّ من المخاطر البيئية الناجمة عن أعمال الإقراض التابعة له. وأشار المؤشر إلى أنه فضلاً عن كون البنك أحد الموقعين على «مبادئ خط الاستواء»، فإن لديه آلية تقييم دقيقة لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بعملياته المصرفية مقارنة بنظرائه في القطاع، إضافة إلى مساعيه في الحدّ من المخاطر البيئية بفضل العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى أنشطة الإقراض للشركات، والمشاركة في القروض والسندات الخضراء. وكانت الممارسات الرائدة على مستوى القطاع في ما يتعلق بإدارة المواهب من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ترقية تصنيف البنك، بما في ذلك منشأة التدريب الداخلية والتخطيط الجيد لتسليم المهام عند تغيير بالمناصب التنفيذية.

وتعليقاً على ذلك، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بنك أبوظبي الأول»: «نحن سعداء بارتفاع تصنيف البنك من A إلى AA، الأمر الذي يؤكد جهودنا المتواصلة للتعامل مع مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والحدّ منها، بالتزامن مع جدول زمني محدد لتعزيز الاستدامة. ونحن فخورون جداً بالمكانة الرائدة التي تميزنا في هذا المجال على صعيد المنطقة، ونؤمن بأن أهداف الاستدامة تعدّ عاملاً هاماً لتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا. وسيظل هذا الأمر أحد المحاور الرئيسية التي نركز عليها خلال هذا العام، حيث نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على إطار عمل إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بنا».