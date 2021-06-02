شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يلتقط الأنفاس بتحسن الإنتاج الصناعي الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشبّث الدولار بمكاسبه الطفيفة خلال الليل، الأربعاء، مرتفعاً من أقل مستوياته في قرابة خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ أدى تحسن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لاستمرار التكهنات بعودة مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبنّي سياسات معتادة سريعاً.

وحوّم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، دون مستوى 90 بقليل بعدما هبط إلى 89.662، الثلاثاء، مقترباً من أقل مستوى منذ السابع من يناير/ كانون الثاني عند 89.533. وكذلك بلغ اليورو 1.2219 دولار بعدما تراجع من قرب ذروة عدة أشهر الليلة الماضية حين بلغ 1.22545 دولار.

ويتتبع المستثمرون مسار اليوان الذي حقق مكاسب في الآونة الأخيرة. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الصينية عند 6.3823 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد التراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.3526 مقابل الدولار، الاثنين، قبل تبنّي واضعي السياسات قرارات لكبحه تشمل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملة الصعبة.

وظل الاسترليني منخفضاً عند 1.41515 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.4250 دولار الذي سجله، الثلاثاء. وسجل الدولار الكندي 1.20675 مقابل نظيره الأمريكي بعدما صعد، الثلاثاء، إلى ذروة 1.2007 مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال شنيتشيرو كادوتا، محلل العملات لدى «باركليز» في طوكيو «من المؤكد أن التركيز على اتجاه الدولار». وأضاف أن السوق منقسمة في الرأي بشأن ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، كما يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي، أم ستستمر لفترة طويلة، بما يرغم صانعي السياسات على تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة أبكر مما يشيرون إليه في الوقت الحالي.

(رويترز)