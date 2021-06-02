شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي جارديم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - أ ف ب

أعلن نادي الهلال، المتوج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للموسم الثاني توالياً، تعاقده الثلاثاء، بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على «تويتر» فيديو يعلن من خلاله جارديم قدومه للرياض من أجل استلام الإشراف عليه، قائلاً فيه «مرحباً جميعاً، أنا قادم إلى الرياض لتدريب الهلال. أراكم قريباً».

وتداولت أنباء قبل يومين عن تعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي الذي أشرف على مسيرته على فرق مثل براجا وسبورتينج البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني، (أحرز معه لقبي الدوري والكأس عام 2013) وموناكو (توج معه بطلاً للدوري الفرنسي عام 2017)، لكن لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي سوى مساء الثلاثاء.

وشهد موسم الهلال عدم استقرار في منصب المدير الفني، حيث تناوب على تدريبه أربعة مدربين.

وبدأ الهلال الموسم مع الروماني رازفان لوتشيسكو الذي أقيل في فبراير/ شباط الماضي لسوء النتائج، وحلّ بدلاً منه البرازيلي روجيرو ميكالي.

تجربة ميكالي لم تستمر طويلاً بسبب سوء النتائج على صعيد دوري أبطال آسيا، ليقال أيضاً مطلع مايو/ أيار، تاركاً المنصب للوطني عبداللطيف الحسيني الذي أشرف على الفريق لمباراة واحدة فقط، قبل أن يتولى المهمة البرتغالي جوزيه مورايش.