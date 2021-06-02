شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن قطاع الاتصالات ضمن خطة الحكومة للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت خطة الحكومة، تخصيص دعم كبير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى الجديد، حيث يعد القطاع من القطاعات الرائدة وسريعة النمو والتى من المتوقع أن تحقق نموا متسارعا خلال عام الخطة ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن قطاع الاتصالات: يتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا متسارعا يصل إلى 16% خلال عام الخطة. خطة الحكومة للعام الجديد تضمنت استثمارات حكومية بحوالي 18.6 مليار جنيه. نسبة النمو فى الاستثمارات الحكومية لقطاع الاتصالات بلغت 86%. الخطة تتضمن 5 مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه. أهم المشروعات المخطط لها هي التأشيرة الإلكترونية، رقمنة الوثائق الحكومية، منظومة التأمين الرقمية للأجانب في مصر، والمنصة الرقمية للبيانات الحكومية.