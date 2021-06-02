تحرير 537 غرامة لعدم تطبيق إجراءات كورونا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حررت الأجهزة الأمنية بسوهاج، خلال الساعات الماضية، غرامات فورية لـ537 شخصًا بمدن المحافظة، لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة 101 شيشة في المقاهي والكافتيريات، لتقديمها للمواطنين، ومخالفة قرار منع الشيش ضمن إجراءات الفيروس المستجد "كوفيد- 19"، كما جرى تحرير محاضر مخالفة مواعيد الغلق لـ13 مقاهٍ و41 محلًا تجاريًا.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.