طرح فرص بهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه جرى فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 18 وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وتشمل الوظائف نائب مدير الفرع، ومديري إدارات (الإدارة القانونية - المراجعة الداخلية والحوكمة - مكافحة العدوى - رضاء المتعاملين - التسويق - المكتب الفني - الإدارة الاستراتيجية - نظم المعلومات والتحول الرقمي - الجودة - الرعاية الأولية - الرعاية الثانوية والثالثية- الإمداد- السلامة والصحة المهنية- الشئون المالية- الشئون الإدارية- الشئون الهندسية والمشروعات - الموارد البشرية).

وأوضحت أنه سيجري شغل مجموعة الوظائف سالفة الذكر إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة ووفقًا للمعايير الموضوعة، على أن يجري التسجيل بالوظيفة المراد الالتحاق بها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط www.gah.gov.eg، على مدار عشر أيام من تاريخه.