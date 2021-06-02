بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد توريد القمح بمجمع صوامع غرب طهطا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عمليات توريد القمح بمجمع صوامع غرب طهطا، والتي تصل السعة التخزينية بها إلى 60 ألف طن، يرافقه المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

واستمع المحافظ خلال جولته لشرح مفصل عن مراحل توريد وتخزين القمح بالصوامع، وتفقد معمل قياس درجة وجودة القمح، وأعمال التفريغ، والتخزين، ولوحة التحكم الإلكترونية، مشيدًا بمنظومة العمل بالمكان.

وقال وكيل وزارة التموين بسوهاج إن مجمع صوامع غرب طهطا استقبل حتى الآن 55 ألف و687 طن قمح، من إجمالي 110 ألف و 900 طن جرى توريدها على مستوى المحافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا تصل إلى 60 ألف طن، وبه 12 خلية للتخزين.